Protest tegen grootste Zweedse wolvenjacht in jaren: 75 van de 460 wolven mogen worden afgemaakt 

Wolvenjacht in Zweden

In 1964 verbood Zweden de jacht op wolven. Tot in de jaren 70 bleef de wolf in Zweden zo goed als uitgestorven. Sindsdien is de populatie langzaam weer aangegroeid.

In 2010 besloot de Zweedse regering om de jacht op wolven voor het eerst in 45 jaar weer toe te laten. Tussen 2 januari en 15 februari mochten er toen 27 wolven afgemaakt worden, ofwel ongeveer 10 procent van de toenmalige wolvenpopulatie.

Sindsdien bepaalt de Zweedse regering jaarlijks hoeveel wolven er gedood mogen worden. De regering doet dat om de Zweedse wolvenpopulatie onder controle te houden. Net zoals in ons land, hebben ook Zweedse boeren steeds vaker last van wolven die hun landgoed teisteren.

Het quotum van dit jaar, 75 wolven, ligt opvallend hoger dan de vorige jaren. Sinds de Zweedse regering de jacht op wolven in Zweden weer invoerde (in 2010), mochten er in totaal nog maar 203 wolven met vergunning worden gedood.