Zangkanarieclub uit Eeklo bestaat 100 jaar: "Maar toekomst van de club is onzeker"

In België gaat kanariekweken snel achteruit, omdat het lastig is om leden en lokalen te vinden. Nochtans is de Vlaamse volkssport in het buitenland populair. "In Italië, Griekenland, Marokko, zelfs tot in Afghanistan en Amerika zijn er veel nieuwe jonge leden. In Amerika zijn er zelfs vrouwen die spelen. Dat is toch een heel verschil buiten hier in België", besluit Joris.