Zoon van architect van zwembad van Wervik pleit voor behoud van gebouw als open constructie

Frederik Cnockaert heeft mooie herinneringen aan het zwembad. "Ik heb dat gebouw weten bouwen toen ik klein was. Mijn vader sprak er thuis tien jaar lang bijna elke dag over. Toen ik veertien was, werd het zwembad officieel geopend. Dat is een dag die ik nooit zal vergeten. Mijn moeder was er ook bij en ze was erg trots. Ik heb er leren zwemmen als tiener en was altijd erg onder de indruk van dit iconisch monument. Het zwembad was dé ontmoetingsplaats van Wervik en dat brengt enorm veel nostalgie naar boven. Die herinneringen zou ik graag levendig gehouden zien. Als het zwembad gesloopt wordt, komt er misschien een kiekenkot zonder ziel in de plaats en we hebben al kiekenkoten genoeg."