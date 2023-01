133 mensen doneren lichaam aan de Universiteit Gent: "We zitten aan onze limiet"

"We zien een lichte stijging. Er waren 133 donorlichamen vorig jaar, in 2021 waren het er 120. Daarvoor was er een tijdelijke stop door corona", verklaart Wouter Willaert van de Universiteit Gent. Hij is afdelingshoofd Anatomie en Embryologie. "We zitten nu tegen onze limieten, we moeten ervoor zorgen dat we de lichamen kunnen bewaren en nuttig gebruiken. Een groei is voor ons niet nodig, we zitten niet met tekorten." Het aantal donorlichamen ligt in dezelfde lijn als 2018, voor de coronacrisis losbarstte.