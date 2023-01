Politie in Mechelen en Willebroek verstuurt 2.500 GAS-boetes per vergissing twee keer

Door een computerfout zijn ongeveer 2.500 GAS-boetes van de Politiezone Rivierenland twee keer verstuurd. Het gaat om processen-verbaal die zijn opgemaakt op 30 december. Dat is niet de datum van de overtreding. "Uiteraard moeten deze overtreders maar één keer betalen", stelt woordvoerder Dirk Van de Sande gerust. "Het gaat over GAS-boetes die zijn opgesteld in Mechelen en Willebroek voor onder meer overdreven snelheid. Bij de verwerking van die processen-verbaal is er een fout gebeurd. Die kwam aan het licht na een controle door onze medewerkers."