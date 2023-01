430 sociale huurwoningen in Olen en Herentals krijgen zonnepanelen

In Olen en Herentals gaat de sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug het komende jaar op zo'n 430 huurwoningen zonnepanelen leggen. Eerst is de wijk Gestelen in Olen aan de beurt. Dan volgen er woningen in Herentals. De maatschappij wil zo de energiefacturen van haar huurders naar omlaag krijgen.