Beschadigde Budabrug wordt weggehaald: Brusselse voorhaven eind deze week weer toegankelijk 

Afgelopen vrijdagavond knalde omstreeks 20 uur een binnenvaartschip tegen de Budabrug over de Willebroekse vaart in Neder-Over-Heembeek. Daarbij vielen geen gewonden, maar de frontale botsing veroorzaakte wel veel schade aan de brug. “Met twee miljoen euro komen we er niet”, schat Gert Van der Eeken, directeur-generaal van de Haven van Brussel, de schade in. Door het ongeval is de brug een flink stuk verschoven en moest ze worden afgesloten voor alle verkeer. Met alle economische gevolgen van dien.