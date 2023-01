Afgelopen jaar bijna 700 baby’s geboren in Sint-Mariaziekenhuis in Halle, Eden en Camille zijn populairste namen

In 2022 werden gemiddeld 55 baby's geboren per maand in het ziekenhuis van Halle. De maand maart was dé uitzondering, want met 77 baby's draagt maart het record van meeste geboortes per maand in het Sint-Mariaziekenhuis. Het vorige maandrecord stond op 74. Daarnaast blijkt uit cijfers dat de grote meerderheid van de mama’s kiest voor borstvoeding.