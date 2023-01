Archeologische doorbraak in Ninove: sporen uit middeleeuwen bewijzen dat er al mensen woonden in de 11e eeuw

Tijdens opgravingen aan de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Ninove hebben archeologen menselijke kuilen uit de 11e eeuw gevonden. Waarvoor de kuilen werden gebruikt, is niet helemaal duidelijk. "Vermoedelijk werden ze gebruikt voor het verzamelen van afval. Een andere optie is dat de kuil gebruikt werd om leem uit te ontginnen", zegt Bart Cherretté van de archeologische dienst SOLVA.

Door de vondst kunnen archeologen nu met zekerheid zeggen dat er in de 11e eeuw al mensen woonden in Ninove. "Nu gaan we kijken of we een patroon zien in de verschillende kuilen", klinkt het bij archeoloog Wouter De Maeyer. "Als we merken dat de kuilen allemaal op één lijn liggen, dan kunnen we zeggen dat er sprake is van meerdere woningen."