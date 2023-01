Bedrijf uit Gent vermijdt piekverbruik bouwwerven met batterijen: "Beter voor milieu, even duur als generator"

"Bright Energy" bestaat al drie jaar, maar breekt nu pas door bij een breder publiek. "In de bouwsector zijn we geen onbekenden. We zijn al op meer dan 10 werven actief geweest. We hebben klanten als Denys, Artes en Democo Group." De vraag stijgt en daarom schakelt de productie van de batterijen vanaf de zomer hoger. "We zullen dan per maand 10 batterijen kunnen maken. Het moet ervoor zorgen dat we ook andere mensen kunnen helpen." In Gent depanneert het bedrijf nu al Joost Arijs in zijn nieuwe zaak, hij moest wachten op een levering van een elektriciteitskast en behelpt zich nu met een "Bright Energy"-batterij.