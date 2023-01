Bouwbedrijf Versluys moet terrein afgraven op Oosteroever van Oostende

Later dit jaar maakt Versluys de eerste fase van zijn bouwplannen voor dat terrein bekend. Maar volgens gemeenteraadslid Yves Miroir van Groen is het niet mogelijk om daar te bouwen omdat het terrein deel uitmaakt van het "cultuurhistorisch landschap Fort Napoleon en omgeving" dat beschermd is door een Koninklijk Besluit uit 1976. "Dat beschermingsbesluit is nog altijd van kracht. Het bepaalt onder meer dat er daar geen nieuwe constructies mogen komen", zegt Miroir. Dat kwam trouwens ook al aan bod in de reportage van "Pano" in september vorig jaar over hoogbouw op de Oosteroever van Oostende.

Maar Groep Versluys betwist dat. Peter De Decker: "We zijn ervan overtuigd dat we daar mogen bouwen. Er is in die omgeving vroeger ook al gebouwd. En toen sprak er niemand over dat beschermingsbesluit uit 1976."