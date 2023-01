Circulatieplan Oudenaarde definitief: "Alleen nog 2 aanpassingen aan de laatste proefopstelling"

"De chicane in de Stationsstraat verdwijnt", zegt schepen voor Mobiliteit Peter Simoens (Open VLD). Een chicane is een kunstmatige bocht in een weg om het verkeer er te doen vertragen. "Als die knik in de Stationsstraat weg is, zou het toch weer veiliger moeten worden voor fietsers en andere zwakke weggebruikers. Het zal zonder chicane duidelijker worden, want nu zien we daar dikwijls verwarring bij autobestuurders en buschauffeurs. En de straat van het station naar deelgemeente Bevere krijgt weer tweerichtingsverkeer. Nu het eenrichtingsverkeer is, moet iedereen nog een rondje rond het Tacambaroplein rijden."