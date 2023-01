Gents onderzoek werpt nieuw licht op wereldwijde discriminatie op de arbeidsmarkt: "In Europa vallen vooral ouderen uit de boot"

Een duidelijke antwoord op de vraag of vrouwen vaker dan mannen worden gediscrimineerd, levert het onderzoek niet. "Over het algemeen stellen we zelfs vast dat vrouwen 4 procent meer positieve reacties krijgen dan mannen, maar dat cijfer verbergt een grote variatie, want in sommige sectoren of beroepen zien we dat vrouwen worden gediscrimineerd, terwijl in andere sectoren - zoals de zorgsector - net mannen gediscrimineerd worden", vertelt Lippens. Zeer recent, grootschalig Amerikaans onderzoek bevestigt deze discrepantie.

Wel opvallend: kandidaten die open zijn over hun LGBTQI-geaardheid krijgen wereldwijd gemiddeld ongeveer 30 procent minder positieve reacties op hun sollicitatie. Wel positief: in Vlaanderen wordt aanwervingsdiscriminatie op basis van seksuele geaardheid niet vastgesteld.