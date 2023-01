Drie identieke ongevallen op dezelfde dag op verkeerswisselaar in Brugge

Maandagavond om 20.40 uur ging een bestuurster uit de bocht op de E40 richting de afrit van de E403 in Brugge. Door het natte wegdek en een wellicht onaangepaste snelheid nam de bestuurster een te ruime bocht. Daarbij raakte ze de vangrails. Door de klap kwam de wagen tientallen meter verder op de zijkant terecht. De vrouw raakte zelf nog uit haar auto. De brandweer moest het wegdek opruimen.

Opvallend bij het ongeval is dat er eerder op die dag twee identieke ongevallen gebeurden. "Eerder op de dag kwamen we al voor twee andere ongevallen op dezelfde plaats", zegt de wegpolitie, "we weten dat als het wegdek hier nat is, er hier vaker ongevallen gebeuren." Op de vangrails zijn duidelijke sporen te zien van de ongevallen die er de laatste tijd gebeurden.