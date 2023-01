Drugsbende opgerold in Oost-Vlaanderen: "Drugs kwamen in postpakketten toe in Drongen en Nazareth"

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oost-Vlaamse familie de drugspakketten ontving en doorgaf in opdracht van een grotere criminele bende. "De leiding van die bende bestaat vooral uit mensen van Chinese origine, die in ons land wonen", zegt Willocx. Tijdens 10 huiszoekingen, onder meer in Aalst, Nazareth en Drongen, zijn niet alle kopstukken gevonden. "Maar ze stonden internationaal geseind, en 2 van hen zijn in Tsjechië gevonden, na nauwe samenwerking met de politie daar en in Spanje. Eén verdachte is al overgeleverd aan ons land, de tweede volgt binnenkort." Tijdens de huiszoekingen zijn wel 30 kilogram drugs in beslag genomen, net als 40.000 euro cash, luxegoederen en 2 auto's. Er zijn toen ook 7 verdachten opgepakt, 4 van hen zijn ook aangehouden.