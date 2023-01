Drummer Fred White (67) van Earth, Wind & Fire overleden

"Onze familie is diepbedroefd door het overlijden van een geweldig en getalenteerd familielid, onze geliefde broer Frederick Eugene 'Freddie' White", schrijft Verdine. "Hij is bij onze broers Maurice, Monte en Ronald in de hemel en drumt nu met de engelen!" Verdine noemt zijn broer "ondeugend" en "altijd enthousiast". "En we konden altijd op hem rekenen om een zware situatie luchtiger te maken." De doodsoorzaak werd niet vermeld.



Earth, Wind & Fire werd in 1974 opgericht en was vooral in de jaren 70 en 80 enorm populair, met hits als 'September', 'Shining Star' en 'After The Love Is Gone'. Begin jaren 80 verliet de drummer de band, maar hij keerde in 2000 terug toen de groep werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.