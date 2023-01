BEKIJK - Duitse minister van Defensie krijgt kritiek voor knullige knallende nieuwjaarsvideo

Bovendien is de video opgenomen op nieuwjaarsnacht in Berlijn, terwijl overal geknal van vuurwerk te horen is, waardoor de boodschap amper nog verstaanbaar is. De video is ook met een smartphone. De Duitse pers was erg scherp voor Lambrecht. Volgens Duitslands grootste krant, Bild, maakt Lambrecht Duitsland belachelijk. In de Süddeutsche Zeitung - Duitslands belangrijkste kwaliteitskrant - klinkt dan weer de vraag of zo'n persoonlijkheid het Duitse leger wel terug op het juiste spoor kan brengen: "we willen graag een leider zien voor onze strijdkrachten, met vreugde en energie". Ook de openbare omroep ZDF is scherp: "Sociale media zijn niet altijd makkelijk voor politici. Enerzijds zou je de sociale media kunnen gebruiken om een stukje van jezelf te laten zien en empathisch te zijn, anderzijds kan het verkeerd lopen en kan zo'n post je carrière echt ernstige schade toebrengen. Bij Lambrecht is het het slechtste van beide, waardoor nu de vraag ontstaat of ze eigenlijk wel geschikt is voor haar job. Omwille van een videopost."