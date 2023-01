BEKIJK - Duizenden feestvierders richten ravage aan in loods van ondernemer uit Wielsbeke tijdens illegale fuif

De feestvierders zouden niet alleen uit ons land komen, maar ook onder meer uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Litouwen. In besloten groepen op sociale media werd opgeroepen om naar de loods in Sambreffe af te zakken.

"Het gebouw ligt langs de autosnelweg. Vroeger was er een onderaanneming van het failliete Caterpillar in gevestigd, maar daarna stond het een tijdje leeg. Zeven maanden geleden hebben wij het dan gekocht", vertelt Tom. In die tijd hebben ze al twee keer ongewenst bezoek gekregen. "We hebben vanalles gedaan om het gebouw te beveiligen: we hebben het afgezet met betonblokken, achteraan een muur gebouwd in betonblokken en we hebben het volledig omheind. Er is ons dan gevraagd om het nog beter te beveiligen, maar ik weet niet wat we nog meer kunnen doen."