Eerste volledig indoor pickleballclub in België: “Anderhalf jaar geleden mijn eerste racket gekocht, nu mijn eigen club in Dilbeek”

De eigenaar leerde pickleball zelf amper anderhalf jaar geleden kennen: “Ik was in een padelshop in Malaga en vroeg aan de verkoopster wat er achter de kassa lag, dat waren dus net binnengekomen pickleball rackets. Ik heb dan meteen eentje meegenomen en sindsdien was ik volledig verkocht.” Het kan dus heel snel gaan, na anderhalf jaar opent Devos dus nu zijn eigen club in Dilbeek. Hij heeft ook een licentie gehaald om zelf les te geven.