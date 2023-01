Eerste werkzaamheden voor bikepark in Neeroeteren gestart

In Neeroeteren zal het voormalige motorcrossterrein "De Koel" nog dit voorjaar omgevormd worden tot een bikepark. "De Koel" was jarenlang een begrip in de motorsport. Tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts woonde er vlakbij en leerde daar de kneepjes van de motorsport. Maar intussen lag het terrein er al jaren verlaten bij nadat de vergunning was ingetrokken.