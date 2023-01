Politie Gent pleit voor strengere regels verkoop vuurwerk na incidenten: "Dit kunnen we als maatschappij niet langer tolereren"

Rasschaert denkt dat sociale media een rol spelen. "Sommige mensen willen grote sier maken online, we kunnen niet toelaten dat dit een echte trend wordt. Er worden vuurpijlen gericht op hulpdiensten, andere mensen en auto's. Gewoon in de hoop dat die in brand schieten. Dat is onaanvaardbaar." Rasschaert benadrukt de gevaren en verwijst expliciet naar de discussie die er nu in Nederland over leeft.