Gevangeniswezen belooft oplossing personeelstekort gevangenis Sint-Gillis

Op korte termijn zullen bijna 50 nieuwe mensen aan de slag gaan in de gevangenis van Sint-Gillis. Dat is een reactie op berichten over de schrijnende situatie in de gevangenis. Het gevangeniswezen erkent het personeelstekort. "Er zijn gemiddeld 50 tot 70 zieke personeelsleden per dag in de gevangenis", luidt het. Daarom zoeken nu meteen nieuw personeel.