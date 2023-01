Hechtel-Eksel dient opnieuw een aanvraag in om erkend te worden als toeristisch centrum

"We merken dat er in de eerste drie kwartalen van 2022 wel al 55.000 overnachtingen zijn geteld", zegt de burgemeester trots. "We hebben onze aanvraag dus opnieuw onder het stof gehaald, opgefrist en we hebben die nu opnieuw ingediend bij Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). We hopen dat we nu wel erkend worden als toeristisch centrum. Dat zou veel voordelen hebben voor onder meer onze handelaars. Zij kunnen hun winkels dan ook op zon- en feestdagen openhouden."

Hechtel-Eksel zal over ongeveer twee maanden weten of het erkend wordt als toeristisch centrum.