Sommige Limburgse gemeenten verhakselen oude kerstbomen om onkruid te bestrijden, andere vinden dat geen goed idee 

In Hasselt, Diepenbeek en Sint-Truiden halen ze de kerstbomen ook op, maar daar wordt het verhakseld hout niet gebruikt in de perkjes. "Het hout van kerstbomen bevat hars en dat zou slecht zijn voor bepaalde planten", zegt schepen Laurence Libert (Open VLD) in Hasselt. "Wij brengen het verhakseld hout terug naar de producent van kerstbomen, want daar kan het verhakseld hout wel gebruikt worden als bodembedekking. Maar in onze eigen perkjes gebruiken we het dus zeker niet."