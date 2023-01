Hevige brand in appartementsgebouw in Terhagen: 50 bewoners geëvacueerd

Rond half 3 vannacht is er een brand uitgebroken op de zesde verdieping van een appartementsgebouw in de Populierenlaan in Terhagen, een deelgemeente van Rumst. 50 bewoners van het gebouw werden geëvacueerd naar een gebouw in de buurt. 2 vrouwen moesten naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak, is onbewoonbaar.