Honderden migranten, vooral uit Cuba, komen met bootjes aan in Amerikaanse staat Florida

Het communistische Cuba en de Verenigde Staten leven op gespannen voet na de Cubaanse revolutie eind jaren 1950 en vooral de toenadering van Cuba tot de toenmalige Sovjet-Unie in de jaren daarop. Begin jaren 1960 voerde de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy een handelsembargo in tegen Cuba, dat vandaag nog altijd van kracht is, maar intussen wat versoepeld is.

In de tweede helft van de twintigste eeuw slaagde Cuba er lange tijd in om de gevolgen van het Amerikaanse embargo op te vangen, vooral door de steun van de Sovjet-Unie. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie begin jaren 1990 viel die steun grotendeels weg en zakte Cuba steeds verder weg in een economische crisis

Tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017) verbeterde de relatie tussen de VS en Cuba enigszins. De Amerikaanse regering voerde geleidelijke versoepelingen in, maar Obama's opvolger Donald Trump (2017-2021) verhardde de Amerikaanse houding weer en voerde strengere sancties in.