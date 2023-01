Illegaal gevangen vogels in beslag genomen in Gingelom, dankzij tip van alerte wandelaar

De vogelvanger had de putters en sijsjes in lokkooien gezet, en wou zo nog meer soortgenoten met netten vangen, vult Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum aan. "Want putters zijn zeer gegeerd, ze hebben een mooie zang en worden daarom vaak gekruist met gewone kanaries. We hopen dat we ze snel weer mogen vrijlaten in de natuur, maar daarvoor moeten we wachten op een beslissing van de procureur. In afwachting daarvan voederen we ze met insecten en granen die ze zelf ook zouden vinden in de natuur. Om later de overgang naar het leven in het wild zo vlot mogelijk te laten verlopen."