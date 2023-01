Politie zoekt getuigen en tips na inbraakgolf in gehucht Witgoor in Dessel

De politie van Dessel is op zoek naar de daders van een reeks woninginbraken of pogingen in het gehucht Witgoor. Daar zijn in twee weken tijd zes inbraken gepleegd en er waren ook twee inbraakpogingen. En dat is in Witgoor ongewoon. "Het is een omgeving die niet zo inbraakgevoelig is", zegt Stefaan Volckaerts van de Politie Balen Dessel Mol. "Die stijging is zowel voor ons als voor wie er woont toch wel opmerkelijk en roept vragen op."