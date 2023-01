Prins Harry in interviews voor zijn nieuwe boek "Spare": "Ooit terugkeren als voltijds werkende royal? Nee"

De interviews worden aanstaande zondag volledig uitgezonden. CBS kondigt het interview in typisch Amerikaanse stijl aan als "explosief". In "Harry & Meghan" op Netflix brachten de hertog en hertogin van Sussex hun kant van het verhaal, zonder enig weerwerk. Vraag is of journalisten Tom Bradby (ITV) en Anderson Cooper (CBS) deze keer kritische vragen zullen of kunnen stellen aan de prins.



In "Spare" zouden nooit eerder publiek gemaakte details over de dood van zijn moeder, prinses Diana, staan. Zij verongelukte in 1997 in een tunnel in Parijs, achternagezeten door paparazzi.



Op 6 mei wordt koning Charles gekroond. Volgens bepaalde Britse media zouden - ondanks de familiale spanningen - Harry en Meghan toch een uitnodiging krijgen om de ceremonie in Londen bij te wonen.