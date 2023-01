Japanse overheid schenkt families 1 miljoen yen (bijna 7.300 euro) per kind om Tokio te verlaten 

Met zijn bijna 40 miljoen inwoners is de agglomeratie groot-Tokio de op één na grootste metropool ter wereld. De hoofdstad van Japan is dan ook razend populair bij de jonge Japanners. Dat staat in een schril contrast met de meer landelijke regio's in het land. Die worden getroffen door vergrijzing, dalende bevolkingsaantallen en wegtrekkende jeugd.

De overheid wil die grote leegloop tegengaan en biedt daarom 1 miljoen yen (ruim 7.000 euro) per kind aan aan gezinnen die groot-Tokio willen verlaten om zich in die minder populaire regio's te vestigen. De maatregel gaat in vanaf april dit jaar, het begin van het nieuwe fiscale jaar.