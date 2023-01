Jongeren in Eeklo zorgen voor overlast na schooltijd: politie zal extra patrouilleren

De stad Eeklo gaat de overlast ook via een andere weg proberen aanpakken: via de scholen. "We gaan vragen aan de scholen dat ook zij een extra inspanning leveren. Er zijn op elke school wel opzichters die bevoegd zijn om de jongeren aan te spreken over de problematiek. Hopelijk kunnen we de overlast zo tot een minimum beperken", besluit Luc Vandevelde.