Kinderopvang 't Fopspeentje in Roeselare opent opnieuw de deuren

De uitbaatster van kinderopvang 't Fopspeentje in Roeselare kreeg midden december te horen dat ze de deuren moest sluiten. Het Agentschap Opgroeien besliste toen dat de opvang drie maanden dicht moest na een recente klacht. Voor de uitbaatster kwam de sluiting totaal onverwacht.

Ook de ouders waren het niet eens met de sluiting. "We hebben mee gezocht naar oplossingen voor de ouders. Daarbij kregen we heel veel steun van hen. We zijn hen dan ook heel dankbaar", reageert de uitbaatster. Het Agentschap opgroeien heeft beslist om de sluiting op te heffen. De kinderopvang moet daarvoor wel een ondersteuningstraject doorlopen van vier weken.