Meerderheid in De Haan trekt naar kiezer in 2024 onder neutrale "Lijst Burgemeester"

De huidige meerderheid van burgemeester Wilfried Vandaele in De Haan was in 2018 nog succesvol onder de naam "Open & N-VA". Voor de verkiezingen van 2024 vindt de partij de politieke kleuren minder belangrijk.

Onder de neutrale naam "Lijst Burgemeester" kan in principe iedereen opkomen die akkoord is met het politieke programma. Bij de lokale verkiezingen is geen opkomstplicht meer en de grootste fractie krijgt sowieso het initiatief om een gemeentebestuur te maken. Waarschijnlijk speelt het nieuwe verkiezingssysteem ook mee.