Mogelijk zijn er vannacht of tegen de ochtend meteoren te zien, maar er zijn stoorzenders

Bij Volkssterrenwacht Mira heeft men er echter iets op gevonden om toch de meteorenregen te kunnen volgen, volle maan of geen volle maan, weer of geen weer.

De techniek die we gebruiken, zijn radiogolven, zei Mollet en die techniek heeft geen last van wolken of regen en kan zowel overdag, in volle licht, als 's nachts gebruikt worden.

De mensen van de Koninklijke Sterrenwacht van België in Ukkel hebben in het zuiden van het land een radiozender geplaatst die een signaal recht naar boven uitzendt. En als daar dan iets over vliegt, een vliegtuig bijvoorbeeld of nu vooral die meteoren, dan gaat dat signaal heel kortstondig weerkaatsen en kan die weerkaatsing opgevangen worden door een antenne op het dak van Mira, zei Mollet.

En aangezien Mira een volkssterrenwacht is en het idee is dat die voor iedereen toegankelijk moet zijn, kan iedereen dat volgen op Youtube. Gewone beelden zet Mira al jaren om de 5 minuten online op haar website, maar het zwaardere life-gedeelte doet men alleen bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals deze meteorenzwerm.

Op het Youtubekanaal van Mira ga je volgens Mollet de twee hebben, het visuele en de geluidsignalen. De weerkaatsingen worden door de computer immers omgezet in een geluidssignaal, een korte 'ping' of 'pling'. Soms, als het om een heel heldere meteoor gaat, dan blijft die na het opflitsen nog enkele seconden nagloeien en dat zal je volgens Mollet tegelijk op het scherm zien verschijnen en ook horen in het audiosignaal. De 'meteoordetectie BRAMS' van Mira vind je hier op Youtube.