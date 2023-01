Moslimvereniging maakt straten schoon op nieuwjaarsdag in Antwerpen: "Kleine stap om ons land schoon te houden"

Op nieuwjaarsdag heeft de jeugdafdeling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een opruimactie gehouden in de straten van Antwerpen en Merksem. Het is al de 16e keer dat de vereniging de straten schoonmaakt op 1 januari. Van over heel België kwamen 400 vrijwilligers in 18 verschillende gemeenten op straat voor een opruimactie.