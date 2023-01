Nederlands archief geeft schatkaart prijs, wordt mogelijke nazi-schat in Ommeren gevonden?

Duitse soldaten zouden de kostbaarheden in 1944 hebben buitgemaakt in een filiaal van de Rotterdamsche Bank in Arnhem. Hoewel het nieuws over de schat voor de meeste mensen nieuw is, is er al vaker (in het geheim) naar gezocht. Ook door de Nederlandse overheid zelf, maar tevergeefs. De schatkaart is vanaf vandaag dus door iedereen te bekijken in het Nationaal Archief in Den Haag. Mogelijk brengt dat schot in de zaak en wordt de schat alsnog opgegraven.

"Het prikkelt in ieder geval de fantasie", vertelt historicus Joost Rosendaal aan NOS. Ook voor hem is het verhaal nieuw. "Het komt bijna niet voor. Dat er zo'n specifieke kaart is, is bijzonder. Maar er is nog veel onduidelijkheid, en er zijn nog veel vragen."

Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of de schat er überhaupt nog ligt. "Het kan zijn dat hij is begraven en twee dagen later weer weggehaald. Ik zou het helemaal niet gek vinden als de schat verdwenen is."