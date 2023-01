Nieuwe telg in omikronfamilie rukt op in VS en duikt ook in ons land op: "Ons immuunsysteem kan vrij goed om met deze varianten"

"Ik denk niet dat deze variant ziekmakender is", zegt Van Gucht. "Dat zou mij verbazen om eerlijk te zijn. Het ziekteprofiel bij alle omikronvarianten is vergelijkbaar, dus ik verwacht dat dat hier ook zo zal zijn."

"Mogelijk is de variant besmettelijker", gaat Van Gucht verder. "Maar je moet besmettelijkheid altijd als een relatief iets zien. Hij heeft een voordeel op de andere varianten waardoor hij de plaats van de andere varianten inneemt. Hij is beter in staat om de competitie aan te gaan met de andere varianten van de oudere generatie. The new kid on the block."

"Hij is fris, hij heeft nog veel energie en daardoor kan hij heel snel de plaats van de andere innemen. Je kan dat besmettelijkheid noemen, maar eigenlijk is het een groeivoordeel. Het is niet zo dat hij zich plots veel beter verspreidt via de lucht, of dat hij in plaats van 10 mensen 15 mensen gaat besmetten."