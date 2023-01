Nog geen oplossing voor 14 van de 90 kinderen in Lommel na sluiting kinderdagverblijven

De stad Lommel is dus nog op zoek naar extra opvangplaatsen. "We zijn in gesprek met een aantal bestaande kinderopvanginitiatieven om extra plaatsen te creëren, maar ook met initiatiefnemers die een nieuwe kinderopvang willen starten. We willen het Agentschap Opgroeien ervan overtuigen om bijkomende erkenningen te geven aan nieuwe opvanginitiatieven in Noord-Limburg zodat we ook een definitieve oplossing kunnen vinden voor al die kinderen."

Daarnaast wordt er ook gekeken over de provinciegrens heen. "We kijken naar Mol of naar de plaats waar de ouders werken, om daar eventueel een oplossing te vinden."