Inzamelactie voor tandoperatie van Oekraïense beer Sandra uit de Zonnegloed in Oostvleteren 

Het gaat om een zware operatie die wel vijf uur kan duren. Om de operatie uit te voeren, moeten specialisten langskomen en dat zorgt dat het kostenplaatje van de operatie hoog is. "In totaal hebben we zo’n 3000 euro nodig om de tanden van Sandra aan te pakken", vertelt Ackaert.

"We hebben al iemand uit Zweden die de operatie wil uitvoeren. Hij heeft een groot hart voor de beer en rekent enkel de kosten aan, maar daarnaast hebben we een tweede specialist nodig voor de verdoving. Het moeilijkste is dat de beer zolang in slaap moet blijven" zegt Ackaert.

Om de operatie te bekostigen, startte de Zonnegloed een inzamelactie op via de website.