Oekraïense president Zelenski: "Rusland wil ons uitputten met droneaanvallen"

Volgens Zelenski zet Moskou daarmee voluit in op "uitputting". "Op de uitputting van onze mensen, van onze luchtafweer en van onze energiebevoorrading", zegt hij. "We moeten er alles aan doen zodat ze falen, zoals ze tot nog toe gefaald hebben." Volgens Zelenski is elke kleine overwinning op de "Russische terreur" strategisch van het grootste belang. "Elke neergehaalde drone, elke neergehaalde raket, elke dag dat er elektriciteit is of weinig stroomonderbrekingen zijn, is een succes."