Omstreden, ultranationalistische Israëlische minister bezoekt Al Aqsa Moskee in Jeruzalem, Palestijnse Autoriteit waarschuwt voor geweld

Het is de eerste keer dat Ben-Gvir naar de Tempelberg gaat sinds hij minister is. Maar ook eerder al hield de politicus ervan om - omringd door jonge aanhangers - te paraderen in Palestijnse wijken in Oost-Jeruzalem of op het plein bij de Al Aqsa-moskee. Hij is een uitgesproken voorstander van de annexatie van de Westelijke Jordaanoever, waar ook Oost-Jeruzalem ligt met de Tempelberg.