Antwerpse intercommunale IGEAN zorgt tijdelijk voor meer glascontainers en meer ophalingen na feestdagen

"Het is na de afgelopen eindejaarsperiodes wel duidelijk geworden waar veel mensen hun glas komen weggooien na de feestdagen", zegt Van Baelen. "Dat zijn vaak plaatsen waar veel horeca in de buurt is." De besturen van de gemeenten waarin IGEAN een glascontainer heeft staan, laten meestal ook weten of er nog extra ophaling nodig is. "Zij zijn onze ogen op het terrein", vertelt Van Baelen. "Dan kijken we of we de glascontainers iets sneller kunnen leegmaken dan gepland of dat we even kunnen rekenen op de hulp van de technische diensten van de gemeenten." Afhankelijk van de situatie probeert IGEAN wel steeds om zo snel mogelijk een oplossing te bedenken. "Op dit moment heb ik wel nog geen enkele melding ontvangen dat het ergens te druk is."