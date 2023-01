Opnieuw moet Knokke-Heist spectaculaire vuurwerkshow annuleren door hevige wind

Op vier en zes januari zouden rond 18u veel spectaculaire vuurpijlen de lucht in Knokke-Heist opluisteren. Twee slotdagen van het Internationaal Vuurwerkfestival op het strand in de zomer zouden worden ingehaald rond deze nieuwjaarsperiode omdat de wind toen te krachtig waaide. De eerste dag valt al opnieuw in het water en weer is de wind spelbreker.