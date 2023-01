Oud-dartskampioene uit Geetbets trots op Dancing Dimi, ook al verliest hij halve finale WK darts

Dartsspeler Petra Luyten heeft gisteren met plezier gekeken naar de halve finale op het WK darts tussen de Belgische Dimitri Van den Bergh en de Nederlander Michael van Gerwen. "Het was een mooie wedstrijd om naar te kijken. Dimi was heel goed, maar van Gerwen is een machine." Ook al verloor Dimi de halve finale, Petra is trots: "Als eerste Belg ooit de halve finale spelen op een WK, dat is een hele prestatie. Dimi is nog jong, ik zie hem ooit nog wereldkampioen worden."