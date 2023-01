Politie Antwerpen schrijft 30-tal pv's uit voor verboden vuurwerk tijdens oudejaarsnacht 

Volgens de Antwerpse politie kwamen er zaterdagavond al erg vroeg meldingen van afgestoken vuurwerk, zowat over het hele grondgebied van de stad. Dat zorgde niet alleen voor overlast. Getuigen meldden ook vaak dat jongeren vuurwerk in horizontale richting schoten, wat bijzonder gevaarlijk is voor mensen in de omgeving en brand kan veroorzaken. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot een boom, een struik en wat beplanting.



Een opvallende vangst gebeurde al rond 18 uur, toen een jongeman in de Speelpleinstraat werd betrapt met liefst 601 stuks vuurwerk en knallers. In de Alfons Engelsstraat had iemand dan weer zoveel vuurwerk bij dat de politie vermoedt dat de verdachte er de producten verkocht. Het ging onder meer om elf grote vuurpijlen, 4 pakketten vuurwerk met elk 175 schoten, drie rookballen, 24 kleinere vuurpijlen, 100 kleine klappers en zes zware klappers en 18 Romeinse kaarsen.