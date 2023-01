Ouders van “Thuis”-acteur Wim Stevens keren niet meer terug naar hun afgebrande huis in Torhout

Na de brand hebben Jackie en Ghislaine voor drie maanden op een appartement in Blankenberge gewoond, maar ze wilden graag terug naar Torhout. Ze verkochten het huis in de Berkenstraat en kochten een nieuwbouwappartement in het centrum van Torhout. “We wonen voorlopig in een huurappartement tot onze nieuwe woonst klaar is,” zeggen ze. “We willen zo lang mogelijk actief en sociaal blijven. Op 20 februari komen onze kinderen en familie ons helpen verhuizen en dan nemen we onze nieuwe start! We zijn onze kinderen enorm dankbaar, want zij hebben ons erdoor gesleurd.”