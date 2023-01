Pater Karel van abdij Grimbergen laat schuilkelder bouwen in Oekraïne

Ondertussen probeert pater Karel ook zelf te verwerken wat hij de voorbije dagen gezien heeft in Oekraïne. "Het was echt zwaar, drie nachten niet geslapen. We hebben massagraven gezien en bombardementen meegemaakt, we zijn moeten vluchten naar de schuilkelders. Maar niets doen staat niet in ons woordenboek. En verschillende oorlogsslachtoffers die we vorig jaar al geholpen hebben, zijn ons tijdens deze reis komen bedanken en dat was hartverwarmend."