Surrealisme op proces aanslagen: beschuldigden boos over nieuwe naaktfouilles, maar politiecommissaris wil niets zeggen zonder advocaat

Voorzitter Massart wist even niet waar ze het had. "Ik wil van hem gewoon weten of er intussen iets veranderd is aan de procedure van de overbrenging", klonk het vol ongeloof. Ze benadrukte nogmaals dat ze de hele kwestie eindelijk van de baan wil. "Dit moet worden gedeblokkeerd. De zittingen verlopen op zich goed. We zitten nog altijd op schema, al heb ik daarvoor de volgorde van de getuigenissen moeten veranderen. Maar elke keer gaat het hier over die overbrenging, terwijl niemand in deze zaal daarvoor bevoegd is. Dus als we echt vertraging willen vermijden, moet dit worden opgelost."