Regionale luchthavens Oostende en Antwerpen ontvingen vorig jaar opnieuw meer passagiers, maar halen nog niet niveau van voor corona

De luchthaven van Oostende-Brugge kreeg vorig jaar 369.363 passagiers over de vloer. Dat is een stijging van 67% ten opzichte van 2021. Ook de luchthaven van Deurne is tevreden met het aantal reizigers van vorig jaar. In totaal namen bijna 240.000 passagiers het vliegtuig in Deurne. Dat is 60% meer dan in 2021, maar dat was een coronajaar.

"We zitten nog niet op het peil van voor corona", zegt woordvoerder Tom Rutsaert. "Dat komt omdat er momenteel minder bestemmingen zijn dan toen. In 2023 kunnen we ook passagiers naar Antalya in Turkije vliegen. Dat is een nieuwe bestemming. We verwachten daardoor minstens evenveel passagiers te verwelkomen komend jaar."