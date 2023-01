Russische legerleiding kop van Jut na dodelijke Oekraïense aanval op oudejaarsdag: "Het kan hen precies niks schelen"

Oekraïne, dat lucht had gekregen van de locatie van de Russische eenheden, vuurde zes HIMARS-raketten af op het doelwit. Twee daarvan zouden door Rusland uitgeschakeld zijn, vier troffen doel. De Amerikaanse precisieraketten legden het volledige schoolgebouw in as. Volgens Oekraïne zouden bij de aanval zeker 400 Russische soldaten omgekomen zijn en raakten 300 soldaten gewond.

Volgens Moskou dikt Oekraïne dat aantal aan, maar ook het Russische leger moest erkennen dat 63 soldaten om het leven kwamen bij de dodelijke aanval. "Het is een van de grootste verliezen door één Oekraïense aanval sinds het begin van de invasie", vertelde VRT NWS-journalist en Ruslandexpert Jan Balliauw daarover in "De wereld vandaag" op Radio 1. En dat doet pijn... Zeker nu steeds meer Russische stemmen weerklinken tegen de "speciale militaire operatie" in Oekraïne.